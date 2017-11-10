İstanbul ve Adana'da DEAŞ operasyonu: 93 gözaltı

İstanbul ve Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda yabancı uyruklu 93 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda tamamı yabancı uyruklu 82 şüpheli gözaltına alındı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bağcılar, Beykoz, Fatih, Küçükçekmece, Pendik, Sancaktepe ve Şişli'de belirlenen 14 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.



Operasyonda, DEAŞ yanlısı faaliyet gösteren, geçmiş dönemlerde çatışma bölgelerinde bu terör örgütünün saflarında bulunan ve ilerleyen günlerde Suriye'ye gitmek istediği tespit edilen yabancı uyruklu 82 kişi yakalandı.



Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.



ADANA'DA 11 GÖZALTI



Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Suriye uyruklu 11 şüpheli gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen kişilerin yakalanması amacıyla kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.



Özel harekat polislerinin de destek verdiği çalışmada ekipler uzun namlulu silahlarla sokak başlarında güvenlik önlemi aldı.



Operasyonda, Suriye uyruklu 11 kişi yakalandı. Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda ise bir pompalı tüfek ve 48 karton kaçak sigara ele geçirildi.



Gözaltına alınan zanlılar, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifade işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.