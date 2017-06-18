İstanbul'da Cihannüma Sahur Buluşması

Cihannüma Derneği, Boğaziçi Yaşam Merkezinde sahur programı düzenledi.

Hamas Dış İlişkiler Sorumlusu Usame Hamdan, Filistin'deki özgürlük direnişlerinin Filistin bölgesi ve Mescidi Aksa özgür olana kadar devam edeceğini belirterek, "Mücadelemizde galip gelmek için dünyadaki tüm müslümanların sahip çıkmasıyla mümkün olacaktır." dedi.



Cihannüma Derneği'nin Boğaziçi Yaşam Merkezinde düzenlediği sahur programına, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Hamas Dış İlişkiler Sorumlusu Hamdan ve çok sayıda davetli katıldı.



Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte konuşan Hamdan," Filistin'deki özgürlük direnişimiz Filistin bölgesi ve Mescidi Aksa özgür olana kadar devam edecektir. Mücadelemizde galip gelmek için dünyadaki tüm müslümanların sahip çıkmasıyla mümkün olacaktır." ifadesini kullandı.



15 Temmuz darbe girişiminin Türkiye'nin Filistin mücadelesinde yer almaması için planlandığını söyleyen Hamdan, şunları kaydetti:



"Şunu biliyorlar ki ümmet şemsiyesinde birleşenler sayesinde bu davadan vazgeçilmeyecektir. Ümmet zafiyet içerisinde olursa Filistin davası da zafiyet içerisinde olacak, bunun böyle olmadığını 15 Temmuz'da kardeşlerimiz birlik mesajıyla gösterdi. Siyonist güçler tüm dünyada bu davanın önlenmesi için siyasi yardımlar istiyor. Buna karşılık bizler de tüm müslüman kardeşlerimizden ülkelerinde bu davanın haklı olduğunu anlatan siyasi destek istiyoruz. Türkler her adım attıklarında siyonist güçlerin karşısında duran bir irade olarak görüyorlar.



Dünyanın neresinde olursa olsun bir buçuk milyar müslüman dünyasının bu davanın peşinde olduğunu gösterirse bu dava farklı noktada olur. Bu davada Türkiye halkının gösterdiği fedakarlığı gözardı edilemeyeceğini belirtmek istiyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ve rahmetle andığımız Necmettin Erbakan, Filistin davasının savunucusu olmuşlardır. Onlara sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. "