İstanbul'da bazı seferler iptal edildi

Marmara'da etkili olan hava koşulları deniz yolculuğunu olumsuz etkiledi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi.



BUDO'nun internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, saat 07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) seferleri gerçekleştirilemeyecek.



İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) hattında saat 10.30'da başlaması gereken sefer de aynı gerekçeyle yapılamayacak.