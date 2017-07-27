İstanbul'da bin 426 OHAL itiraz başvurusu yapıldı

İstanbul'da, Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu'na yapılan itirazların kabul edildiği "OHAL İtiraz Dilekçe Kabul Bürosu"na, bugüne kadar bin 426 başvuru yapıldı.

Alınan bilgiye göre, Eminönü'deki Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının ikinci katında oluşturulan ve her türlü bilgilendirmenin yapıldığı "OHAL İtiraz Dilekçe Kabul Bürosu"nda 8 masada hizmet veriliyor.



Büro, müracaatların başlandığı ilk gün olan 17 Temmuz'da 106, 18 Temmuz'da 227, 19 Temmuz'da 204, 20 Temmuz'da 172, 21 Temmuz'da 136, 24 Temmuz'da 233, 25 Temmuz'da 190 ve 26 Temmuz'da 158 dosya kabul etti. Dosyaların büyük bölümü kişisel itirazlar, bir kısmı ise kurumlar adına yapılan başvurulardan oluştu.







Her kişi için yapılan müracaatın 7 dakika, şirket ve kurumlar için yapılan başvuruların ise 20 dakikada tamamlanabildiği büroda, yetkililer yığılmaların olmaması ve herkesin eşit şekilde hizmet alabilmesi için başvuruların son güne bırakılmaması uyarısında bulunuyor.



Önceki Kanun Hükmündeki Kararnameler ile kamudan ihraç edilen kişiler, 14 Eylül'e kadar itirazda bulunabilecekler.



İstanbul'da OHAL sürecinde kentteki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan 7 bin 948 kişinin ihraç edildiği belirtilmişti.