İstanbul'da beraberlik

Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa ile Bursaspor 2-2 berabere kaldı.

Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa ile Bursaspor arasında oynanan karşılaşmanın 16. dakikasında Agu'dan aldığı pasla hareketlenen Badu'nun uzaktan yerden vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.



32. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Veigneau'nun pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Sadiku, meşin yuvarlağı altıpasta müsait durumda bulunan Eduok'a çıkardı. Bu oyuncunun gelişine şutunda top filelerle buluştu: 1-0.



37. dakikada Kasımpaşa farkı ikiye çıkardı. Sağ kanattan topla hareketlenen Popov'un yerden pasına ceza yayı içinden Mensah'ın gelişine plase vuruşunda top ağlara gitti: 2-0.



45. dakikada Eduok'un pası Bursaspor savunmasında Titi'ye çarparak Trezeguet'in önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası içinden vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



İlk yarı Kasımpaşa'nın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.



İKİNCİ YARI



47. dakikada Aziz Eraltay'ın soldan ortasına altıpas üstünde iyi yükselen Batalla'nın kafa vuruşunda top yandan auta gitti.



60. dakikada Battala'nın sağ kanattan kullandığı duran topa altıpas üzerinde iyi yükselen Ertuğrul'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.



75. dakikada Bursaspor gole çok yaklaştı. Sol kanattan topla hareketlenen Kembo, ceza sahası üzerinde Jorquera ile yaptığı verkaç sonrasında altıpasın solunda kaleciyle karşı karşıya durumda yaptığı vuruşta topu yandan auta gönderdi.



84. dakikada Veysel Sarı'nın kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak direk dibinden auta gitti.



89. dakikada Bursaspor farkı 1'e indirdi. Kembo'nun altıpasa ortasına Ertuğrul Ersoy'un kayarak yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 2-1.



90+4. dakikada Bursaspor beraberlik golünü buldu. Kembo'nun ortasında arka direkte müsait durumda bulunan Aziz Eraltay'ın gelişine vuruşunda top filelere gitti: 2-2.



Maçta başka pozisyon olmadı ve Kasımpaşa ile Bursaspor 2-2 berabere kaldı.



