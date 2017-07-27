İstanbul'da sağanak ve dolu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından beklenen şiddetli yağış, akşam saatlerinden itibaren kentte etkisini gösterdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından beklenen şiddetli yağış akşam saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı.



Silivri ve Beylikdüzü tarafında başlayan şiddetli yağmurla birlikte dolunun da etkili olduğu görüldü. Şiddetli yağmur ve dolu bölgede etkisini sürdürüyor.



Öncelikle Edirne ve Kırklareli’nde öğle saatlerinde görülen sağanak yağmurun akşam saatlerinde İstanbul'un genelinde etkili olmaya başladı.



TRAFİK DURDU!



İş çıkış saatine denk gelen çok şiddetli yağış nedeniyle bazı yolları su bastı.



Dolu ve yağmur yağışı sırasında önlerini görmekte zorluk çeken sürücüler yol kenarlarına çekerek havanın düzelmesini bekledi.



Metro, metrobüs, tren ve tramvay duraklarında da vatandaşlar mahsur kaldı.



UÇAKLARI OLUMSUZ ETKİLEDİ



İstanbul'da yağmurun etkili olduğu akşam saatlerinde, 'CB' (kümülonimbus) olarak adlandırılan, kötü hava koşullarına ve yıldırımlara neden olan elektrik yüklü bulutlar Atatürk Havalimanı'na inecek uçakları olumsuz etkiledi



KIZILAY: BULUNDUĞUNUZ YERDE KALIN



Kızılay'dan "İstanbul'da yoğun yağmur, dolu ve boran sebebiyle bulunduğunuz yerde en az 1 saat kalın. Camlardan uzak durun" açıklamasında bulunuldu.



İSTANBUL BİR ANDA KARARDI



İstanbul dakikalar içinde karanlığa büründü. Avrupa yakasında gökyüzü eşine ender rastlanır yoğunlukta bulut örtüsüyle kaplandı.



Yağışla birlikte rüzgarın da kuzey yönünden kuvvetlice ve aralıklarla fırtına şeklinde (20-60km/s) esmesi bekleniyor.



ÖNEMLİ UYARI



Meteoroloji vatandaşları yaşanabilecek ani sel, lokal su baskını, yerel dolu yağışı ve yıldırım düşmesine karşı dikkatli olmaları karşında uyarmıştı.