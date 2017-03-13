İstanbul'da 9 ilçede elektrik kesintisi

İstanbul'un Avrupa yakasındaki bazı ilçelere 16 Mart Perşembe günü planlı bakım ve iyileştirme çalıştırmaları kapsamında elektrik verilemeyecek.

İstanbul'un Avrupa yakasındaki bazı ilçelere 16 Mart Perşembe günü planlı bakım ve iyileştirme çalıştırmaları kapsamında elektrik verilemeyecek.



Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan yazılı açıklamaya göre, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Esenler, Esenyurt, Güngören, Sarıyer ve Zeytinburnu ilçelerinin bazı mahallelerinde 16 Mart'ta 08.00-19.00 saatlerinde elektrik kesintisine gidilecek.



İstanbul'un Bahçelievler ilçesinin bazı mahallelerinde 10.00-16.00, Bakırköy ilçesinin bazı mahallelerinde 09.00-16.00, Başakşehir ilçesinin bazı sokaklarında 09.00-15.30 ve Beylikdüzü ilçesinin bazı semtlerinde 09.00-16.00 saatlerinde elektrik kesintisi uygulanacak.



Aynı gün Esenler ilçesinin belirli sokaklarına 09.00-17.00, Esenyurt ilçesinin bazı semtlerine 09.00-17.00 ve Güngören ilçesinin bazı semtlerine 10.00-19.00 saatlerinde elektrik verilemeyecek.



Sarıyer ilçesinin bazı semtlerinde 08.00-18.00 ve Zeytinburnu ilçesinin bazı mahallelerinde 09.00-16.00 saatleri arasında enerji kesintisi yapılacak.



Aboneler, elektrik verilemeyecek ilçelerdeki mahalle ve sokaklara ilişkin detaylar ile kesintinin saat bilgilerine BEDAŞ'ın internet sitesinde yer alan "Planlı Bakım ve Yatırım Çalışmaları" bölümünden ulaşabilecek.