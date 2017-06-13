İstanbul'da 85 noktada yüzülebilecek

İstanbul Halk Sağlığı Müdürü Güner, kent sınırları içerisinde 85 noktanın yüzme alanı olarak belirlendiğini belirterek, "Yani İstanbul'da belirlenen yüzme alanlarının tamamı yüzmeye uygundur." dedi.

İstanbul Halk Sağlığı Müdürü Dr. Abdullah Emre Güner, yüzme alanları olarak adlandırılan plajların İl Yüzme Suyu Komisyonunca belirlendiğini ve Halk Sağlığı Müdürlüğünce izlendiğini anlattı.



İzleme çalışmalarının Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği çerçevesinde yapıldığını ifade eden Güner, yönetmeliğin 9 Ocak 2006'da yayınlandığını, bu tarihten itibaren de izleme, değerlendirme ve halkın bilgilendirilmesi çalışmalarının eksiksiz olarak sürdürüldüğünü belirtti.



85 NOKTA BELİRLENDİ



Güner, bu çalışmaların Avrupa Birliği mevzuatıyla da uyumlu olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:



"Yüzme alanları belirlenirken yüzücü sayısı, yüzme alanının çevresi ve bu alanda deşarjların bulunup bulunmadığı, güvenlik tedbirleri gibi hususlar göz önünde bulundurulmaktadır. Bu nedenle halkımızın, İl Yüzme Suyu Komisyonunca belirlenmiş ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumunca yayınlanmış yüzmeye açıkça izin verilen veya yüzmenin yasaklanmadığı alanları tercih etmesi, sağlık ve güvenlikleri açısından büyük önem arz ediyor. Bu kapsamda İl Yüzme Suyu Komisyonunca, ilimiz sınırları dahilinde 2017 yılı için 85 nokta yüzme alanı olarak belirlenmiştir. Yani İstanbul'da belirlenen yüzme alanlarının tamamı yüzmeye uygundur."



SONUÇLAR GÜNCEL PAYLAŞILIYOR



Yüzme suyu numunelerinin ilçelerdeki toplum sağlığı merkezlerince alındığını ve Müdürlüklerine bağlı Halk Sağlığı Laboratuvarlarında analiz edildiğini anlatan Güner, "Analiz, anlık değerlendirme ve sezon sonu sınıflandırma sonuçları Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun 'http://yuzme.saglik.gov.tr/' adresli internet sitesi aracılığıyla güncel olarak paylaşılmaktadır. Yüzme alanlarını kullanacak vatandaşlarımızın sitede verilen bilgilere göre hareket etmeleri uygun olacaktır." dedi.