İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, il genelinde 39 ilçede, 200 noktada, 5 bin polisin katılımıyla "Yeditepe Huzur" isimli genel asayiş denetimi yapıyor.

Asayiş Şube denetiminde, narkotik, mali, terör, organize, kaçakçılık, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin de yer aldığı 5 bin polisin katılımıyla gerçekleştirilen 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulamasında, şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama kontrolleri yapılıyor.



Bazı bölgelerde deniz polisi ve polis helikopterinin de katıldığı denetimlere geç saatlere kadar devam edileceği bildirildi.