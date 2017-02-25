İstanbul'da 5 bin polisle asayiş uygulaması

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, il genelinde 39 ilçede, 159 noktada, 5 bin polisin katılımıyla genel asayiş denetimi yapıyor.

Asayiş, narkotik, mali, terör, organize, kaçakçılık, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin de yer aldığı 5 bin polisin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada, şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri de yapılıyor.



Bazı bölgelerde polis helikopterinin de katıldığı denetimlere geç saatlere kadar devam edileceği bildirildi.