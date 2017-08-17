İstanbul'da terör operasyonu: 4 tutuklama

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklandı.

İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklandı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali'nde bulunan bazı esnaf ile akrabalarının, bölge esnafına örgüt adına zorla davetiye verdiklerini belirledi. Şüphelilerin, esnafı, bunun karşılığında değişik miktarlarda para vermeye zorladıkları tespit edildi.



Bu şahıslara ait ikametleri terör örgütünün dağ kadrosunda yer alan bazı kişilerin ziyaret ettiği, burada toplantılar yaparak, olası eylemler hakkında görüş alışverişinde bulundukları ve bunlara öncülük ettikleri, örgütün dağ kadrosuna katılmak üzere eleman topladıkları, bazı şahısları Eyn-el Arap (Kobane) bölgesine götürdükleri bilgisi edinildi.



Bu kapsamda, bahse konu şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden biri, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.



Adliyeye sevk edilen diğer 5 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 1'i yurt dışı yasağı konularak, adli kontrol şartıyla salıverildi.