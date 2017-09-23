İstanbul'da DEAŞ üyesi 36 kişi gözaltına alındı

İstanbul genelinde 15 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 31'i yabancı uyruklu 36 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 36 şüpheli gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce DEAŞ adına Suriye ve Irak'taki çatışma bölgelerine gittikleri belirlenen 5 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.



Söz konusu soruşturma kapsamında kent genelinde 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 5 zanlıyla birlikte 31 yabancı uyruklu şüpheliyi de gözaltına aldı.



Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.



Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.