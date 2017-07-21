İstanbul’da 168 şüpheliye FETÖ operasyonu

FETÖ'nün Üsküdar ve Ümraniye yapılanmasında yer aldıkları gerekçesiyle 168 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Üsküdar ve Ümraniye yapılanmasında yer aldıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 168 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.



Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında, örgütün Üsküdar ve Ümraniye yapılanmasında yer aldıkları belirlenen 168 kişi hakında gözaltı kararı çıkartıldı.



Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan eş zamanlı operasyonda, aralarında örgütün şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullananların da bulunduğu şüphelilerden bazılarının gözaltına alındığı öğrenildi.



Devam eden operasyon kapsamında adreslerdeki aramaların sürdürüldüğü ve gözaltı sayısının artacağı bildirildi.