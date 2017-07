İstanbul'da 15 Temmuz anma programları

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin birinci yılında, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinlikleri çerçevesinde, İstanbul'da yoğun bir program icra edilecek.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenecek "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinliklerine ek olarak, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları da çeşitli programlarla 15 Temmuz ruhunu yaşatacak.



Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 15-16 Temmuz'da İstanbul'da yoğun bir program icra edilecek.



Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz'da saat 18.30'da "Milli Birlik Yürüyüşü" başlatılacak. Yürüyüşe katılanların 20.00'de törenin yapılacağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne ulaşması planlanıyor.



Tören, 20.35'te mehter takımının gösterisinden sonra, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 21.15'te şehit yakınları ve gazilerle alana gelmesiyle devam edecek. Burada 21.30'da Kur'an-ı Kerim tilaveti ve toplu duanın ardından, 22.05'te 15 Temmuz Belgeseli'nin gösterimi yapılacak.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 22.30'da tören alanında vatandaşlara hitap etmesi beklenirken, 23.15'te 250 şehidin ismi okunacak ve saygı ışıkları yakılacak. Ardından, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin de bulunduğu Saraçhane'de video mapping uygulaması gerçekleştirilecek.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ÇAĞRISIYLA DEMOKRASİ NÖBETİ



15 Temmuz darbe girişiminin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla günlerce meydanlarda demokrasi nöbeti tutan halk, yine meydanlara inecek.



Türkiye'de selaların okunması ve akabinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla saat 00.13'te demokrasi nöbeti başlayacak.



Demokrasi nöbeti, 16 Temmuz Pazar günü saat 00.00'da sona erecek.



AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI TEMURCİ



AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, kabir ziyaretleriyle anma faaliyetlerine başladıklarını dile getirdi.



Temurci, 15 Temmuz darbe girişiminde ve terör saldırılarında şehit olanların kabirlerinin İstanbul'un her noktasında ziyaret edildiğini aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Edirnekapı Şehitliği'nin ardından Güneydoğu'da kaybettiğimiz polislerimizin mezarlarını ziyaret ettik. Karacaahmet, Saraçhane ve Çengelköy'deki kabristanları ziyaret ettik. 11 Temmuz'da başlayan program, 15'inde 18.30'da İstanbul'un 39 ilçesinden ilk defa böyle bir büyük buluşmayı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapacak olmanın heyecanı içerisindeyiz. Bu heyecan sadece bir organizasyon heyecanı değil. Biz o gece bu köprüde 'Vuruldum Başkanım' diyerek bizi arayan kardeşlerimizi unutmuyoruz. Şehadete yürüyenleri asla unutmuyoruz ve o gece 18.30'da büyük yürüyüşler tertip edeceğiz. Sadece Anadolu Yakası'nda gerçekleşecek yürüyüşler olmayacak. İstanbul'un Avrupa Yakası'ndan gemilerle bütün İstanbullu kardeşlerimizle inşallah cumartesi günü 18.30'da Beylerbeyi'ne Kuzguncuk'a yanaşıp, onlar oradan yürüyecek. Çengelköy'de biliyorsunuz çok şehidimiz olmuştu. Çengelköy'de büyük meydan buluşması olacak, orada bir yürüyüş yapacağız. Kısıklı 15 Temmuz'un en sembol yerlerinden biriydi. Bazı ilçelerimiz Kısıklı üzerinden köprüye yürüyecek. Altunizade D-100 üzerinden yürüyüşler olacak. İstanbul'da 39 ilçedeki İstanbullu kardeşlerimizi cumartesi günü 18.30'da inşallah akşam yürüyüşe davet ediyoruz."



Temurci, her ülkenin tarihinde önemli günler olduğunu dile getirdi.



29 Mayıs 1453, 26 Ağustos 1071 gibi tarihleri anımsatan Temurci, "15 Temmuz'u da bu günlerin kardeşi olarak görüyoruz. Hangi siyasi görüşe mensup olursak olalım, şehadetin gerçekten tek bir rengi var. Bu da bizim bayrağımızdır. Onun için o gün burada herkes eline Türk bayrağını alarak birliğe, bütünlüğe, kardeşliğe... Her zaman kardeşiz ama 15 Temmuz'da o kardeşliği gösterdiğimiz yıl dönümünde şehitlerimizi de anarak ki burada çok güzel programlarımız olacak. Mehter, dua, konuşma ve gösterilerimiz olacak. Dev bir sahne olacak. Yenikapı'yı buraya taşıyoruz." diye konuştu.



Temurci, İstanbul'un 39 meydanında eş zamanlı olarak platformlar oluşturacakları bilgisini vererek, buralarda demokrasi nöbetleri tutacaklarını bildirdi.



15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki programın ardından, ilçelerdeki etkinliklerin başlayacağını anlatan Temurci, "İnşallah sabah namazlarını, demokrasi nöbetleri tuttuğumuz o meydanlarda, oralardaki camilerde idrak edeceğiz. Nöbeti bu anlamda oralarda bitireceğiz. Oradaki platform 16 Temmuz Pazar günü saat 24.00'e kadar açık olacak ve pazar günü yine öğleden sonra vatandaşlarımızı demokrasi nöbetleri gerçekleştirdiğimiz meydanlara davet edeceğiz. İnşallah pazar günü 24.00 itibarıyla demokrasi nöbetlerini adeta şehitlerimizin anıldığı, dualarımızın edildiği 39 ilçede o anma törenlerini yaptığımız ve tarihe bir not düştüğümüz bir 15 Temmuz'u yaşamak istiyoruz." şeklinde konuştu.