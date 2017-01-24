İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

İstanbul'da yarın öğle saatlerinden itibaren kar yağışının etkisini göstermesi bekleniyor. Kar yağışının perşembe, cuma ve cumartesi günleri aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor.

İstanbul genelinde yarın öğle saatlerinden itibaren kar yağışı bekleniyor.



Meteoroloji İstanbul Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, şehir genelinde etkili olması beklenen kar yağışıyla hava sıcaklığının yaklaşık 7 derece düşmesi bekleniyor.



Çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur şeklinde başlayacağı söylenen kar yağışının gecenin ilk saatlerinden itibaren tüm şehri etkisi altına alacağı tahmin ediliyor.



Ayrıca Çarşamba günü hızı saatte 60 kilometreye kadar ulaşan kuvvetli poyraz bekleniyor.



İstanbul genelinde Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri de aralıklarla yağması beklenen kar yağışı şehrin kuzey ve yüksek kesimlerinde 15, sahil kesimlerinde ise 5-10 santimetre arasında bir kalınlığa ulaşacak.



İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN "KAR" ÖNLEMİ



Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü (AKOM) de meteorolojiden alınan ihbar doğrultusunda, yarın saat 13.00'ten itibaren kent genelinde beklenen kar yağışına hazırlıklı olacak. Bu kapsamda AKOM, 7 bin personel ve bin 347 aracın katılacağı tüm birimleri ile görev yapacak.



Pazar günü şehri terk etmesi beklenen kar yağışının, bu ayın ilk haftasında İstanbul'u etkisi altına alan yoğun kar yağışı gibi olması beklenmiyor.