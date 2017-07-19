İstanbul'a düşen yağış miktarı 500-600 yılda bir olur

Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, "Hakikaten bir saatte yağan yağmur korkunç. Çok kuvvetliydi. Muhtemelen 500-600 yılda bir olacak bir yağış miktarı düşmüş İstanbul'a" dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Bakanlar Kurulundaki değişikliğe ilişkin, "Başbakan ve Cumhurbaşkanımızın takdiridir. İnşallah hayırlı olur. Yani neticede bazı arkadaşlarda bir görev değişimi oldu. Diğer arkadaşlarımız devam ediyor zaten. Bu bakımdan güzel hizmetler yapılacaktır." dedi.



Eroğlu, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı İbrahim Yurdunuseven'in hayatını kaybeden annesinin cenaze törenine katılmak için geldiği Afyonkarahisar'da Valiliği ziyaret etti.



Valilik şeref defterini imzalayan Eroğlu, burada yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar’a yeni atanan Vali Mustafa Tutulmaz’ın güzel hizmetlere imza atacağına inandığını belirtti.



Eroğlu, "Afyonkarahisar mutluluk sıralamasında ikinci sırada şu anda. İnşallah birinci sıraya yükselteceğiz. Afyonkarahisarlılar mutludur, vatana milletine bağlı, güzel ve yiğit insanlardır. Dolayısıyla ben de Afyonlu olmaktan gurur duyuyorum. Bu dönemde de hep beraber güzel hizmetlere imza atacağız." diye konuştu.



BAKANLAR KURULUNDAKİ DEĞİŞİKLİK



Eroğlu, açıklamasında bugün Başbakan Binali Yıldırım tarafından açıklanan Bakanlar Kurulundaki değişikliğe de değindi.



Bakanlar Kurulundaki değişikliğin hayırlı olmasını dileyen Eroğlu, şunları söyledi:



"Yeni kabinenin de hayırlı olmasını gönülden temenni ediyorum. Başbakan ve Cumhurbaşkanımızın takdiridir. İnşallah hayırlı olur. Yani neticede bazı arkadaşlarda bir görev değişimi oldu. Diğer arkadaşlarımız devam ediyor zaten. Bu bakımdan güzel hizmetler yapılacaktır. Kabineden ayrılan arkadaşlarımız da var. Onlar da çok büyük gayret sarf ettiler. Onlara da zaten teşekkür etti Başbakanımız. Bakanlar Kurulunun hayırlı olmasını, milletimizin gelişmesi, kalkınması istikametinde büyük çalışmalar, hamleler yapmasını gönülden temenni ediyoruz."



İSTANBUL'DAKİ ŞİDDETLİ YAĞIŞ



Eroğlu, bir soru üzerine İstanbul'daki şiddetli yağışın ardından meydana gelen taşkınlara da değindi.



Hükümetin, sel ve taşkınlar nedeniyle zarar görenlerin yaralarını saracağını vurgulayan Eroğlu, şöyle devam etti:



"Hakikaten bir saatte yağan yağmur korkunç. Çok kuvvetliydi. Muhtemelen 500-600 yılda bir olacak bir yağış miktarı düşmüş İstanbul'a. Gerçi biz tahmin ettik. Bütün kurumları ikaz ettik. Valilik, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, hatta ben kendi Bakanlığıma bağlı kurumlara DSİ'ye hazır olun talimatı verdim. Onlar da hazırlık yaptı. Burada sevindirici olan şuydu, büyük bir felakete rağmen, şu ana kadar bize intikal eden bir ölüm hadisesi yok. Maddi hasarlarda da hükümetimiz yaraları sarar. Ama buradan alınacak dersler var. Ben Cuma günü Allah nasip ederse, İstanbul’da bir basın toplantısı yaparak bu konuda çok geniş bir açıklamada bulunacağım. Bu çok kuvvetli dediğimiz adeta afetti. Bir saatte yağan yağmur, aşağı yukarı bir yılda yağan yağmurun 4’te biri kadardı. Bu korkunç bir rakamdır. Ama gerçekten Allaha şükür, üzüldük ama can kaybının olmaması bizi bir bakıma teselli etti. "



Bir gazetecinin Eskişehir'deki Şehri Derya Parkı'nın sorumluluğunun belediyeden alınarak DSİ'ye verilmesine ilişkin sorusu üzerine Eroğlu, "Eskişehir'deki konuya gelince, belli bir süreliğine biz bunu 5 yıllığına Odun Pazarı Belediyesi'ne tahsis etmiştik. Özellikle vatandaşlardan şikayet oldu. Burada belediyenin paraları ile Eskişehirlilerin masraflarıyla bir takım ağırlamalar oluyor. Bunu DSİ, devlet çalıştırsın daha güzel hizmet versin dedik. Süresi dolan, alınma söz konusu değil." dedi.



O bölgede başka tesislerin de bulunduğuna işaret eden Eroğlu, şunları kaydetti:



"DSİ'ye ait olan bir yerdi. Üstelik orada başka tesisler de var. Orman teşkilatı oradan yangın için su alıyor. DSİ'nin kendi tesisleri var. Bunun müşterek olarak işletilmesi için, bu maksatla aldık. Bu mesire alanı Eskişehir’in, Eskişehirlilerindir. Bu Eskişehir’e kalacak. Başka bir yere götürmüyoruz. Bunu özellikle belirteyim. Bunun bu şekilde polemik şeklinde kullanılması fevkalede yanlıştır. Süresi çok önce bitti, biraz da müsamaha gösterdik. Neticede bunun ortak işletilmesi gerekir. Orman teşkilatı oradan yangınlara su alıyor. Vatandaşa çok daha rahat güzel bir hizmet sunalım dedik. Biliyorsunuz DSİ bu konuda Bütün Türkiye'deki en güzel tesisleri işleten bir kurumdur. Eskişehirlilere daha güzel hizmet sunmak için DSİ tarafından işletilecek. Başka kimseye vermiyoruz. Kendi mülkümüz, bunu siyasi maksatla kullanıyorlar. Bu doğru değil."



Daha sonra Eroğlu, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı İbrahim Yurdunuseven'in annesinin cenaze törenine katıldı.



İkindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Yurdunuseven’in cenazesi Afyonkarahisar Kocatepe Asri mezarlığında toprağa verildi.