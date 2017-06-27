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27 Haziran 2017 15:16 | Son Güncelleme: 27 Haziran 2017 15:45

İstanbul'a dönüş çilesi

Ramazan Bayramı tatilini İstanbul dışında geçiren vatandaşların eve dönüş yolculuğu nedeniyle Anadolu Otoyolu ile D-100 karayolunun Kocaeli kesiminde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul'a dönüş çilesi

Bayramın son gününde İstanbul'a dönen tatilciler sebebiyle Anadolu Otoyolunda Kartepe ilçesinden itibaren uzun araç kuyrukları oluştu.

Trafik akışı, D-100 karayolunun Köseköy, Kandıra sapağı ve Kuruçuşme; Anadolu Otoyolunun ise Alikahya ve Gültepe mevkisinde durma noktasına geldi.

D-130 ile D-605 karayollarında ise trafik normal akışında devam ediyor.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, yollardaki kontrollerini aralıksız sürdürüyor.

Öte yandan tatilcilerin Kandıra-Şile yolunda da trafik yoğunluğuna neden olduğu görüldü.

ÇANAKKALE BOĞAZI'NDA 8 FERİBOT ARALIKSIZ SEFER YAPIYOR

Marmara Bölgesi ve Trakya'dan Ege ve iç bölgelere giden çok sayıda sürücü, feribot sırası için yaklaşık 1 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu.

Kent merkezindeki iskeleye gelen araçlar, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekiplerince Demircioğlu Caddesi'nde çift yönlü olarak beklemeye alındı.

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Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ yetkilileri, feribot seferlerinin yaşanan yoğunluk nedeniyle saatsiz olarak çalıştığını belirtti.

Yetkililer, Çanakkale'den Eceabat ile Kilitbahir'e 4 ve Lapseki'den Gelibolu'ya 4 olmak üzere 8 feribotun bayram yoğunluğu sona erene kadar seferlerini saatsiz olarak, doldur boşalt sistemiyle yapmaya devam edeceğini kaydetti.

Etiketler: bolusakaryakocaelibayram tatilitrafik yoğunluğuistanbul


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