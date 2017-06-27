İstanbul'a dönüş çilesi

Ramazan Bayramı tatilini İstanbul dışında geçiren vatandaşların eve dönüş yolculuğu nedeniyle Anadolu Otoyolu ile D-100 karayolunun Kocaeli kesiminde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Bayramın son gününde İstanbul'a dönen tatilciler sebebiyle Anadolu Otoyolunda Kartepe ilçesinden itibaren uzun araç kuyrukları oluştu.



Trafik akışı, D-100 karayolunun Köseköy, Kandıra sapağı ve Kuruçuşme; Anadolu Otoyolunun ise Alikahya ve Gültepe mevkisinde durma noktasına geldi.



D-130 ile D-605 karayollarında ise trafik normal akışında devam ediyor.



Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, yollardaki kontrollerini aralıksız sürdürüyor.



Öte yandan tatilcilerin Kandıra-Şile yolunda da trafik yoğunluğuna neden olduğu görüldü.



ÇANAKKALE BOĞAZI'NDA 8 FERİBOT ARALIKSIZ SEFER YAPIYOR



Marmara Bölgesi ve Trakya'dan Ege ve iç bölgelere giden çok sayıda sürücü, feribot sırası için yaklaşık 1 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu.



Kent merkezindeki iskeleye gelen araçlar, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekiplerince Demircioğlu Caddesi'nde çift yönlü olarak beklemeye alındı.







Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ yetkilileri, feribot seferlerinin yaşanan yoğunluk nedeniyle saatsiz olarak çalıştığını belirtti.



Yetkililer, Çanakkale'den Eceabat ile Kilitbahir'e 4 ve Lapseki'den Gelibolu'ya 4 olmak üzere 8 feribotun bayram yoğunluğu sona erene kadar seferlerini saatsiz olarak, doldur boşalt sistemiyle yapmaya devam edeceğini kaydetti.



