İstanbul yollarında bir 'şoför Nebahat'

Romanya'da kamyon ve minibüs kullanarak şoförlüğe başlayan Ayşe Kurt, mesleğine Üsküdar-Esatpaşa hattında yolcu taşıyarak devam ediyor.

Çocuk yaşta başlayan araba sevdasını mesleğe dönüştüren iki çocuk annesi 50 yaşındaki Ayşe Kurt, 3 yıldır İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Otobüs AŞ'nin Üsküdar-Esatpaşa hattında görev yapıyor.



Doğup büyüdüğü Romanya’da ilk kez 23 yaşında direksiyon başına geçen Kurt, İstanbul'daki iki kadın otobüs şoföründen biri.



Mesleğine olan aşkını anlatan Kurt, hayallerini süsleyen mesleği yapıyor olmanın kendisini mutlu ettiğini dile getirdi.



Mesleğini, hiç sıkılmadan 24 saat yapabileceğini ifade eden Kurt, "İnsanları ve insanlara hizmet etmeyi çok seviyorum. Mesleğimi severek yapıyorum, şoför koltuğu benim ikinci evim. İstanbul'da göreve başladığım 2014 yılından beri her sabah aynı aşkla evden çıkıyorum. Sabahları evden çıkarken kıyafetlerimize dikkat etmek zorundayız. Hafif makyaj yapmayı da ihmal etmiyorum. Çünkü bizler çalıştığımız kurumu temsil ediyoruz ve her gün binlerce insanı taşıyoruz." diye konuştu.



"DİKKAT ÇEKMEMEK İÇİN SAÇLARIMI KESTİRDİM"



Kadınların, otobüs şoförlüğü yapmasının insanlara tuhaf geldiğini vurgulayan Kurt, kadın olarak trafikte yaşadığı zorlukları ise şöyle anlattı:



"Türkiye’de otobüs şoförlüğü yapan kadınlar var. Bildiğim kadarıyla İstanbul’da benim dışımda bir bayan şoför daha var. Kadınların otobüs şoförlüğü yapması insanlara biraz tuhaf geliyor. Başlangıçta tuhaf karşılıyorlardı ama yavaş yavaş alıştılar. Bayan olduğum için trafikte çok dikkatli bakıyorlar, korna çalıyorlar, dikkat çekmemek için saçlarımı kestirdim. Ayrıca mesleğin gün içinde zorlukları var. Usulsüz kart kullanılıyor, otobüs duraklarının önüne park eden özel araçlar yüzünden durağa yanaşamıyoruz, yolcu alıp indiremiyoruz. Bir sürü sıkıntı yaşıyoruz ama baş etmeye çalışıyoruz."



Ayşe Kurt, kadınların elinden her işin gelebileceğini belirterek, "Yeter ki kadınlar kendilerine güvensin, biz kadınlar kendimize güvendikten sonra bırak minibüs, otobüs kullanmayı uçak bile kullanabiliriz." şeklinde konuştu.