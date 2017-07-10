İstanbul ve Ankara'da '15 Temmuz şehitler' anıtı açılacak

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişiminde, şehit olan ve yaralanan vatandaşların anısına, İstanbul ve Ankara'da "15 Temmuz Şehitler Abidesi Anıtı" açılacak.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde, şehit olan ve yaralanan vatandaşların anısına, İstanbul ve Ankara'da "15 Temmuz Şehitler Abidesi Anıtı" açılacak.



Edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz'da olayların en yoğun yaşandığı bölgelerden biri olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası çıkışında "şehitlik makamı" inşa edildi.



Nakkaştepe tarafından yol açılarak, Şehitlik Parkı olarak tanzim edilen 11 dönümlük araziye, Boğaziçi’ne mahsus ağaçlarla, 250 şehidi temsilen 250 selvi ve 250 gül dikildi.



Şehitler için sonsuz bir hayatın tasvir edildiği yapıda, darbe teşebbüsü karşısında ortaya konulan birlik, beraberlik ve kenetlenmeye atıfta bulunuldu. Şehitlik makamının çatısı ise milletin ve devletin bekasını temsil edecek şekilde güçlü, sarsılmaz ve kilitlenmiş bir şekilde inşa edildi.



"ŞEHİTLER ABİDESİNDE GECE GÜNDÜZ SALA OKUNACAK"



Kubbenin alanı 130 metrekareyi kaplarken beşgene oturan kubbenin 5 köşesinde ise 5 adet kemer bulunuyor.



Kubbenin çevrelediği kademeli mekanın tam merkezinde, canlı olan herşeyin sudan yaratıldığına işaret eden bir havuz da yer alıyor.



Ziyaretçiler, bu merkezin etrafındaki kademelerde oturup, gece gündüz her an hafif bir sesle okunacak salayı dinleyip, şehid isimlerini okuyabilecek, dileyenler Kur’an okuyup, dua edebilecek.



Ayrıca, 250 selvinin önüne konulan, şehit isimlerinin yazıldığı künyelerin üzerindeki barkodlardan, şehitlerle alakalı detaylı bilgilere ulaşılabilecek.



"ANIT ÜZERİNDE 81 İLİ TEMSİL EDEN İNSAN SİLÜETİ"



Cumhurbaşkanlığı Külliyesi girişi karşısında, "tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" duygusunu gelecek nesillere aktarmak ve bunu sembolleştirmek adına inşa edilen "15 Temmuz Şehitler Abidesi" 16 Temmuz'da açılacak.



Çelik konstrüksiyon üzerine inşa edilen 31 metre yüksekliğindeki anıt, toplam 2 bin 500 metrekare alana yapıldı. Anıtın yapımında, 3 bin 400 metrekare Safranbolu Eflani fosilli rustik yeşil mermeri kullanıldı. Anıt çevresinde ziyaretçilerin dinlenebileceği oturma alanları ve 4 basamaklı anfi düzeni bulunuyor.



Anıtın gece görseli, Cumhurbaşkanlığı Külleyisi'nin aydınlatma kompozisyonunu bozmayacak şekilde yapıldı. Anıt alanında, 250 şehidin isimleri ve taş baskı resimleri de yer alacak.



15 Temmuz'da 81 ilde meydanlara çıkarak kalkışma girişimini engellemek için bir araya gelen vatandaşların, ay yıldızı taşıyan 7 insan figürü ile 7 bölgeyi temsil edecek şekilde tasvir edildiği anıtta, 15 Temmuz'dan itibaren 2 ay boyunca sokakları, meydanları, kışlaları ve özellikle Cumhurbaşkanlığı Külliyesini terk etmeyerek milli birlik ve beraberlik duygularını pekiştiren vatandaşların mücadelesini temsilen 81 insan silüeti de yer aldı.