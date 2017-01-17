İstanbul ve Ankara'da dev operasyon

Reina saldırganının yakalanmasının ardından İstanbul ve Ankara'da DAEŞ'e karşı büyük bir operasyonun sürdürüldüğü öğrenildi.

Güvenlik güçleri, Reina saldırganının ve yanındaki teröristlerin yakalanmasının ardından, İstanbul ve Ankara'da DAEŞ'e karşı çok büyük bir operasyonun eş zamanlı olarak sürdürüldüğü öğrenildi.



Önceden belirlenen adreslere yapılan operasyonda çok sayıda DAEŞ üyesinin gözaltına alındığı belirtildi.



Söz konusu operasyonun, DAEŞ'e karşı yapılan en büyük operasyonlardan biri olduğu ifade ediliyor.