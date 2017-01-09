İstanbul ve 34 ilde eğitime kar tatili

Yurt genelinde yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul ile 34 il ve bazı ilçelerde eğitime ara verildi.

Yurtta kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 34 şehirde bugün eğitim öğretim yapılmayacak.



İstanbul Valiliği, kent genelinde etkili olan ve aralıklarla devam eden kar yağışının, araç ve yaya ulaşımında yol açabileceği olumsuz etkiler nedeniyle eğitim öğretim faaliyetlerine bugün ara verildiğini bildirdi.



Çorum, Kocaeli, Bursa, Yalova, Nevşehir, Edirne, Tekirdağ, Kastamonu, Tokat, Kırklareli, Samsun, Amasya, Aksaray, Sakarya, Niğde ve Bolu il genelinde de okullar bugün tatil edildi.



OKULLARIN TATİL EDİLDİĞİ İLÇELER



Çanakkale'de ise kent merkezi ile Ayvacık, Biga, Bayramiç, Çan, Ezine, Eceabat, Yenice ve Lapseki ilçelerinde bugün, Gelibolu ilçesinde ise bugün ve salı günü eğitime ara verildi.



Zonguldak'ta il merkezi, belde, bağlı köyler ve Kozlu, Kilimli, Ereğli ilçeleri ile Düzce'de Akçakoca ilçesi ve taşımalı eğitim yapan okullarda eğitime bugün ara verildi.



Yozgat il merkezi ile Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Sorgun ve Yenifakılı ilçelerinde, Balıkesir'in Bandırma, Manyas, Kepsut, Marmara, Gönen, Dursunbey, Erdek, Savaştepe ve Susurluk ilçelerinde, Konya merkez ve Akşehir, Kadınhanı, Tuzlukçu, Seydişehir, Ilgın, Altınekin ve Sarayönü ilçelerinde, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okulların bugün tatil edilmesi kararlaştırıldı.



Bilecik'in Söğüt ve Yenipazar ilçelerinde, Ordu'nun Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabataş, Korgan, Kumru, Perşembe ve Ulubey ilçelerinin tamamında, Fatsa ve Ünye ilçe merkezleri dışındaki tüm okullarda eğitim öğretime bugün ara verildi.



Çankırı'nın Orta, Ilgaz, Kurşunlu, Yapraklı ve Bayramören ilçelerinin tamamında, Çankırı merkez, Eldivan, Şabanözü, Atkaracalar ve Çerkeş ilçelerinde ise taşımalı eğitim verilen okullarda, Sinop'un Saraydüzü ve Erfelek ilçelerinin tamamında, Boyabat ilçesinde taşımalı eğitim görülen okullarda, Kırşehir'de ise Akpınar ve Akçakent ilçelerindeki tüm okullarda ve taşımalı eğitim veren okullarda bugün eğitim öğretim yapılamayacak.



Bartın'ın Kurucaşile ilçesinin tamamında ve taşımalı eğitim verilen tüm okullarda, Çorum'da merkez, İskilip, Ortaköy ve Mecitözü ilçelerinde, Manisa'nın Gördes ilçesinin tamamında, Yunusemre, Selendi, Akhisar, Şehzadeler, Turgutlu, Kırkağaç, Soma ve Salihli ilçelerinde ise taşıma merkezlerinin tümü ya da bazılarında eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.



Kırıkkale'nin Sulakyurt ve Sivas'ın merkeze bağlı köyleri ile Gemerek, Şarkışla, Yıldızeli ilçelerindeki tüm okullarda, Gürün, Kangal ve Ulaş ilçelerinde ise sadece taşımalı eğitim verilenlerde bugün eğitim öğretim yapılmayacağı ifade edildi.



Kocaeli Üniversitesinde de olumsuz hava koşullarından dolayı bugün öğretim yapılamayacağı bildirildi.



Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Nurhak ilçelerinde de kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi.



Kayseri'nin Akkışla, Felahiye, Develi, Tomarza, Özvatan, Sarız, Bünyan ve Pınarbaşı ilçelerindeki tüm okullarda, Melikgazi, Kocasinan, Talas ve Sarıoğlan ilçelerinde ise taşımalı eğitim veren okullarda bugün eğitim öğretim yapılmayacak.