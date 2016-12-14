İstanbul Valiliği'ni basan FETÖ'cü askerlere istenen ceza belli oldu

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında İstanbul Valiliği'ni basan askerlerle ilgili hazırlanan iddianamede, 12'si tutuklu 90 şüpheli hakkında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında İstanbul Valiliğini işgal eden askerlerle ilgili hazırlanan iddianamede, 12'si tutuklu 90 şüpheli hakkında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Gökhan Yılasığmaz tarafından hazırlanan ve Başsavcıvekili İsmail Uçar tarafından onaylanan iddianame, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Kaynak: AA