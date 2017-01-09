İstanbul Valiliğinden 'tır' açıklaması

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizde saat 21.00 itibarıyla gıda ve sağlık malzemesi taşıyanlar öncelikli olmak üzere zincir takılı tırların geçişine izin verilmektedir." dedi.

İstanbul Valiliği, saat 21.00 itibarıyla gıda ve sağlık malzemesi taşıyanlar öncelikli olmak üzere zincir takan tırların geçişine izin verildiğini bildirdi.



Valiliğin Twitter hesabından yapılan duyuruda, "İlimizde saat 21.00 itibarıyla gıda ve sağlık malzemesi taşıyanlar öncelikli olmak üzere zincir takılı tırların geçişine izin verilmektedir." ifadeleri kullanıldı.



Yoğun kar yağışı nedeniyle tırların trafiğe çıkmaları, Valilik kararıyla yasaklanmıştı.