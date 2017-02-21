"İstanbul-Sofya Ekspresi" Kapıkule'de

İlk seferine başlayan İstanbul-Sofya Ekspresi Kapıkule Garı'na ulaştı.

TCDD Taşımacılık ile Bulgar Demiryolları arasında imzalanan anlaşma doğrultusunda yolcu taşımacılığına başlayan ve İstanbul Halkalı'dan dün saat 22.40'ta hareket eden ekspres, yaklaşık 4 saatte Kapıkule'ye geldi.



Yolcu sayısı 22 olan ve iki makinist ile üç kondüktörün görev yaptığı trenin Sofya'ya saat 08.45'te ulaşması öngörülüyor.



Karşılıklı seferler çerçevesinde İstanbul'a gitmek üzere Sofya'dan kalkan tren ise dün saat 21.00'da yola çıktı.



Her gün sürecek seferlerdeki tren dizisi TCDD Taşımacılık şirketine ait iki yataklı vagon, bir kuşetli vagon ve Bulgar Demiryollarına ait bir kuşetli vagon olmak üzere yüksek kalitede 4 vagondan oluşuyor.



TURİZME KATKI SAĞLAYACAK



TCDD Taşımacılık AŞ İstanbul Yolcu Servis Müdürü Veysi Alçınsu, Kapıkule Garı'nda AA muhabirine yaptığı açıklamada, yolculara kaliteli ve konforlu hizmet sunduklarını söyledi.



İstanbul-Sofya Ekspresi'ni tercih edecek yolcuların memnun kalacağını belirten Alçınsu, "Edirne'ye, İstanbul'a Bulgaristan'dan turizm amaçlı gelecek birçok kişi olacak. Tabii bu sadece Bulgaristan'la sınırlı değil, Belgrad, Bükreş, Budapeşte'den bu trene bağlantılar var. Dolayısıyla turizme katkısı olacaktır." dedi.



Yolculardan İsmail Zaloğlu ise bundan önce trenle en son 1980 yılında seyahat ettiğini anlattı.



Zaloğlu, İstanbul-Sofya Ekspresi ile nostalji yaşadığını dile getirerek, şöyle konuştu:



"Böyle bir seferin başlaması çok güzel. Çok memnunum hatta umduğumdan daha kaliteli yolculuk yapıyorum. İnşallah bundan sonra daha fazla tanınır ve doluluk oranını artırır. Bu trenin turizm açısından yararlı olacağını düşünüyorum. Gerek Bulgaristan tarafından Türkiye'ye gerekse Türkiye'den Bulgaristan'a gidecek olanların bu treni kullanacağını ve büyük fayda sağlayacağını düşünüyorum."