İstanbul'daki saldırının faillerinden birinin kimliği belirlendi

Beşiktaş'taki terör saldırısını düzenleyen teröristlerden birinin kimliği belirlendi.

Beşiktaş'taki terör saldırısını düzenleyen teröristlerden birinin kimliği belirlendi.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, olay yerinden alınan DNA örnekleri Adli Tıp Kurumu'nda incelendi.



İnceleme sonucu, Maçka Parkı yakınlarında kendisini patlatan canlı bombanın, Şanlıurfa Suruç nüfusuna kayıtlı, "Erdal" kod adlı 20 yaşındaki Burak Yavuz olduğu tespit edildi.

56 yaralının tedavisi devam ediyor



İstanbul Valiliği, terör saldırısı sonrası hastanelerde 56 yaralının tedavisinin devam ettiğini bildirdi.



Valilikten yapılan açıklamada, Beşiktaş'ta Vodafone Arena yakınında meydana gelen saldırıda yaralananların kentteki çeşitli hastanelerde tedavilerinin sürdüğü belirtildi.



Açıklamada, "10 Aralık'ta Beşiktaş ilçemizde gerçekleşen menfur terör saldırısı sonrası bugün 19.00 itibarıyla hastanelerimizde 56 yaralımızın tedavisine devam edilmektedir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA