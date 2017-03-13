İstanbul polisi hırsızların izini sürdü

İstanbul'da 2014, 2015 ve 2016 yıllarında ev ve iş yerlerinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 39 bin 848 kişi hakkında adli işlem uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, söz konusu yıllarda meydana gelen 110 bin 961 ev ve iş yerinden hırsızlık olaylarına yönelik, olumlu sonuçlar alınan operasyonlar gerçekleştirdi.



İstanbul'da polis sorumluluk bölgesinde, 2014 yılında evlerden 29 bin 548, iş yerinden ise 13 bin 893 hırsızlık olayı gerçekleşti. 2014'te evden hırsızlığa karıştıkları iddiasıyla 7 bin 46, iş yerinden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle de 8 bin 883 şüpheli yakalandı.



İstanbul'da 2015 yılında evden 22 bin 770, iş yerinden 10 bin 108 hırsızlık olayı meydana geldi. 2015'te evden hırsızlığa karıştıkları öne sürülen 6 bin 371, iş yerinden hırsızlık iddiasıyla da 7 bin 399 kişi gözaltına alındı.



Kentte 2016'da ise evden 23 bin 846, iş yerinden 10 bin 796 hırsızlık olayı yaşandı. 2016'da evden hırsızlığa karıştıkları iddia edilen 4 bin 465, iş yerinden hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 5 bin 684 şüpheli yakalandı.



Bu verilere göre, 2014, 2015 ve 2016 yıllarında İstanbul'da polis sorumluluk bölgesinde meydana gelen 110 bin 961 ev ve iş yerinden hırsızlık olayına karıştıkları iddiasıyla 39 bin 848 şüpheli yakalanarak, haklarında adli işlem yapıldı.



ÖNEMLİ OPERASYONLAR



İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, çok sayıda hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması amacıyla 12 Haziran 2015'te Esenler Tuna Mahallesi'ne helikopter destekli operasyon düzenledi. Özel Harekat ve Çevik Kuvvet şube müdürlüklerine bağlı polislerin de destek verdiği operasyonda, herhangi bir olumsuzluğa karşı Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) da mahalle girişinde hazır bekletildi.



İstihbarat çalışması ve teknik takip sonucunda, önceden belirlenen adreslere operasyon gerçekleştiren polis ekipleri, haklarında yakalama kararı olan ve aralarında kadınların da bulunduğu 21 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde, ev ve iş yerlerinden çalındığı belirlenen çok sayıda malzeme ele geçirildi. Çalıntı malzemeler kamyonetlere yüklenerek emniyete götürüldü. Operasyonda ayrıca çalıntı olduğu ve plakaları değiştirilerek hırsızlık olaylarında kullanıldığı tespit edilen 10 araca da el konuldu. Araçlar da çekici vasıtasıyla emniyet otoparkına çekildi.



İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü, bir başka önemli hırsızlık operasyonunu ise 27 Haziran 2016'da gerçekleştirdi.



Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaz aylarında havanın sıcak olması nedeniyle gece açık bırakılan pencerelerden evlere girerek hırsızlık yaptıkları belirlenen şüphelileri yakalamak için 3 ay süren fiziki ve teknik takip yaptı.



Şüphelilerin kimliklerinin ve adreslerinin tespit edilmesinin ardından polis ekipleri, İstanbul'da çeşitli ilçelerdeki ev ve iş yerlerine operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 16 kişinin 65 hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirtildi. Şüphelilerin adreslerinde çalıntı olduğu belirlenen 10 otomobil, çok sayıda bilgisayar, ev eşyası ve malzemeler ile 4 ruhsatsız silah ele geçirildi.