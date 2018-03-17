İstanbul Oyuncak Fuarı 22-25 Mart 2018 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek.

Peluşlardan yapbozlara, tahta oyuncaklardan dış mekan ürünlerine, zeka geliştirici oyuncaklardan robotlara kadar akla gelen tüm oyuncak ürünlerinin sergileneceği fuara 100'e yakın marka katılacak

Tüyap Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri AŞ'den yapılan açıklamaya göre, 15 yıldır Oyuncakçılar Derneği (OYDER) tarafından desteklenen İstanbul Oyuncak Fuarı bu yıl ilk kez Tüyap ÜYAP iş birliği ile 22-25 Mart 2018'de Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OYDER Başkanı Yakup Kireçci, hem katılımcı hem iş hacmi olarak şimdiye kadarki en büyük fuarlarını gerçekleştireceklerini belirterek, "Tüyap'ın desteği ile Orta Doğu, Türki Cumhuriyetler ve Rusya'nın içinde bulunduğu bölgenin en büyük fuarı olacağız. Salon 12'de 10 bin metrekarelik alanda 50'ye yakın ülkeden misafir ağırlayacağız. Fuarda 100 binlerce dolarlık iş bağlantıları yapılabilir." ifadelerini kullandı.

Tüyap Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri AŞ Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Ulusoy, "Oyuncak sektörünün bugüne kadar ihtiyaç duyduğu kaliteli hizmet anlayışı ve hedef odaklı yürütülen pazarlama faaliyetleri ile fuarı zirveye taşıyacağız. Hedefimiz 1-2 yıl içinde fuarı dünyanın önde gelen fuarları ile rekabet edebilecek konuma ulaştırmak." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada verilen bilgiye göre, fuarda, peluşlardan yapbozlara, tahta oyuncaklardan dış mekan ürünlerine, zeka geliştirici oyuncaklardan robotlara akla gelen tüm oyuncak ürünleri sergilenecek. 100'e yakın markanın katılacağı fuarda, Tüyap'ın yurt dışındaki 6 ofisi, 26 ülkedeki temsilcilik ağı ile yoğun bir tanıtım çalışması yapılarak, yabancı firma katılımı en üst düzeye çıkarılacak. Anadolu'dan gelen 600 ziyaretçi firma ise, iki gece Tüyap ve OYDER tarafından ağırlanacak. Fuara 10 bin profesyonel ziyaretçi bekleniyor.