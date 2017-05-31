Bizim anlayışımızda insan, insanın yurdudur

İnsanlığın aradığı; bir olmak, bir arada olmak ve dostça bir hayat sürmektir. Herkesin inancı, etnik kökeni farklı olabilir ama insanların birbirine saygıya, birbirine ihtimama ve birbirine emanet duygusuyla bakmaya ihtiyacı var.

İstanbul Valisi Vasip Şahin, insanlığın aradığının bir olmak, bir arada olmak ve dostça bir hayat sürmek olduğunu belirterek, "Herkesin inancı, etnik kökeni farklı olabilir ama insanların birbirine saygıya, birbirine ihtimama ve birbirine emanet duygusuyla bakmaya ihtiyacı var." dedi.



İstanbul Müftülüğü tarafından İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen iftarda konuşan Şahin, bir sofra etrafında buluşmanın; ramazanın bereketini, iftarın birleştiriciliğini yansıttığını söyledi.



Güzel manzaraların oluşmasının önemli olduğunu vurgulayan Şahin, "İnsanlığın aradığı; bir olmak, bir arada olmak ve dostça bir hayat sürmektir. Herkesin inancı, etnik kökeni farklı olabilir ama insanların, birbirine saygıya, birbirine ihtimama ve birbirine emanet duygusuyla bakmaya ihtiyacı var. Bugün bunu bir nebze de olsa sembolize eden bu yemeği hazırlayanlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.



İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz ise rahmet, bereket ve mağfiret iklimi olan ramazanın Kur'an, ibadet ve dua ile insanları yeniden inşa ettiğini belirtti.



İftar ve sahur sofralarında paylaşmanın tadına vararak, kardeşliğin ve dostluğun pekiştirildiğini dile getiren Yılmaz, "Modern dünyanın insanları kalabalıklar içerisinde yalnızlaşmakta, kendilerine uzanacak bir dost eli, bir refik, bir kardeş bulamamaktadır. Bu durum psikolojik ve sosyal birçok probleme yol açmaktadır. Halbuki, kainatın mayası, sevgi ve muhabbettir. İnsanlar karşılıklı sevgi ve saygı içinde oldukça sağlıklı ilişkiler kurar. Ramazan bu iklimi sağlayan en önemli zaman dilimidir. Çünkü dinimizin bize ramazan ayında emrettiği oruç, fakiri ve fukarayı anlamamıza yardımcı olur. Toplu halde yapılan iftarlar karşılıklı iletişimimizi güçlendirir, dostlukların, kardeşliklerin temelini atar ya da pekiştirir." ifadelerini kullandı.



"Bizim anlayışımızda insan, insanın yurdudur." diyen Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:



"Birlik ve beraberliğimiz için, ülkemizde kardeşlik tohumlarının yeşermesi için ramazan bu anlamda bulunmaz bir fırsattır. Sadece ülkemiz için değil gönül coğrafyamıza ulaşmamız için de ramazan bize çok önemli fırsatlar sunuyor. Bizim yardım kuruluşlarımız, başta Türkiye Diyanet Vakfı olmak üzere bütün STK’larımız gönül coğrafyamıza uzanan dostluk elimiz gibidir."



İftara, eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Tayyar Altıkulaç, eski İstanbul Müftüsü Selahattin Kaya, İslam Konferansı Teşkilatı İslam, Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) Başkanı Halit Eren, Prof. Dr. Raşit Küçük, Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Köse, diğer semavi dinlerin temsilcileri, bürokratlar, yabancı misyon şefleri ve ilçe müftüleri de katıldı.