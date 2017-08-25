İstanbul merkezli FETÖ operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Gaziosmanpaşa yapılanmasında yer aldıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 13 şüpheliden 7'si yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, örgütün Gaziosmanpaşa yapılanmasında yer aldıkları belirlenen 5'i ByLock kullanıcısı 13 kişi hakında gözaltı kararı çıkartıldı.



Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul ve Aydın'da 15 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda, zanlılardan 7'sini gözaltına aldı.



Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürülürken diğer 6 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.