İstanbul merkezli 17 ilde FETÖ operasyonu başlatıldı

İstanbul merkezli 17 ilde gerçekleştirilen operasyonda, 39 kişi gözaltına alındı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet yapılanmasına ilişkin İstanbul merkezli 17 ilde gerçekleştirilen operasyonda, 39 şüpheli gözaltına alındı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen yeni bilgiler doğrultusunda, örgütün şifreli mesajlaşma programı "ByLock" kullanıcısı olduğu tespit edilen ve geçmişteki Kanun Hükmünde Kararnameler ile meslekten çıkarılan, 5 emniyet amiri, 1 başkomiser, 38 komiser ve 16 polis memuru hakkında gözaltı kararı verildi.



Savcılığın talebi üzerine nöbetçi hakimlikçe, şüphelilerin ikametlerinde arama ve elde edilen delillere el koyma kararı da alındı.



Bu doğrultuda, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul merkezli Adana, Afyon, Ankara, Balıkesir, Bursa, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Manisa, Mersin, Osmaniye, Uşak ve Yozgat'ta 60 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.



Adreslerde bazı örgütsel dokümanlar ele geçirildi ve 39 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltı sayısının artması bekleniyor.