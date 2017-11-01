İstanbul merkezli 17 ilde FETÖ/PDY operasyonu

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturması kapsamında, hakkında gözaltı kararı verilen 111 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 17 ilde operasyon başlatıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 111 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 17 ilde operasyon başlatıldı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, başsavcılığın FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in sözde onursal başkanı olduğu ve Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın yöneticileri, üyeleri ve çalışanlarına yönelik soruşturması çerçevesinde, İstanbul merkezli, Ankara, İzmir ve Manisa başta olmak üzere 17 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.



Hakkında gözaltı kararı verilen 111 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon kapsamında 39 kişi gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı bulunan bir kişinin cezaevinde olduğu ifade edildi.



Bu arada, gözaltı kararı verilenler arasında FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen, eski Zaman gazetesi genel yayın yönetmeni Ekrem Dumanlı ile örgütün üst düzey çok sayıda yöneticisi bulunuyor.



Gözaltı kararı verilenlerden 35'inin örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu, 56 kişinin Bank Asya hesap hareketlerinde örgüt elebaşının çağrısı doğrultusunda hesap arttırımı bulunduğu, listedeki 10 kişinin örgütün çatı dosyasında adının geçtiği, 46 kişinin ise yurt dışında olduğuna dair bilgiler bulunduğu belirtildi.



Operasyon doğrultusunda yakalama ve gözaltı işlemleri devam ediyor.