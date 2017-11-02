İstanbul merkezli 14 ilde FETÖ operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 14 ilde başlatılan operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 60 kişiden 20'si yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'taki bazı yazışmaların çözümlenmesi üzerine 60 kişi hakkında alınan gözaltı kararı doğrultusunda operasyon başlattı.



İstanbul merkezli 14 ilde yürütülen operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 60 kişiden 20'si yakalandı.



Diğer şüphelilerin gözaltına alınması için çalışmalar sürüyor.