İstanbul merkezli 14 ilde FETÖ operasyonu

"Bylock" kullandıkları tespit edilen 59 eski emniyet mensubuna yönelik 14 ilde operasyon başlatıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları tespit edilen eski emniyet mensubu 59 kişiye yönelik, İstanbul merkezli 14 ilde operasyon başlatıldı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, daha önce Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten çıkarılan 59 emniyet mensubuna yönelik gözaltı ve arama kararı alındı.



Bunun üzerine Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul merkezli 14 ilde, 64 adrese eş zamanlı operasyon yapılıyor.