Uluslararası Atletizm Federasyonu'nun 40. İstanbul Maratonu'nda verilecek ödül miktarını belirledi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 40. İstanbul Maratonu ve İstanbul Yarı Maratonu'nda dereceye girecek sporculara toplam 4 milyon 506 bin 920 lira ödül verecek

Uluslararası Atletizm Federasyonu'nun (IAAF) yıllık takviminde yer alan 40. İstanbul ve İstanbul Yarı Maratonu'nda verilecek ödül miktarları belirlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde kabul edilen karara göre, Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl gerçekleştirilecek 40. İstanbul Maratonu için 3 milyon 452 bin 400, İstanbul Yarı Maratonu içinse 1 milyon 54 bin 520 olmak üzere 4 milyon 506 bin 920 lira ödül dağıtılacak.

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi kanunun 7. maddesinin (m) bendine istinaden İBB Meclisi üyelerinin oy birliğiyle geçen karara göre, maratonda dereceye girecek sporculara ödenecek miktar belediye tarafından karşılanacak.

İstanbul 2018 ödül çizelgesinde genel sıralamada birinci olan erkek ve kadınların her birine 225 bin lira ödül verilecek. Bu kategoride derece yapan erkek ve kadın toplam 16 kişiye ise 972 bin lira dağıtılacak.

Türk sporcu tasnifinde ise birinci olan kadın ve erkeklere 54'er bin lira olmak üzere bu kategoride yarışıp da dereceye yapanlara 288 bin lira verilecek. Birincilerinin 18'er bin lira alacağı tekerlekli sandalye kategorisindeki yarışmacılara da 90 bin lira değerinde ödül takdim edilecek.

İstanbul maratonundaki bu kategorilerin yanı sıra, zaman panosu, 15 kilometrelik sıralama, maraton genel master atletler kategorisi, en yaşlı sporcular, Türk master atletler tasnifi ve diğer aşamalardaki sporcularla birlikte bu yarışmada derece yapanlara 3 milyon 452 bin lira verilecek.

Bir milyon 54 bin 520 liranın verileceği İstanbul Maratonu 2018 ödül çizelgesinde ise dereceye giren her bir kadın ve erkek sporcu 41 bin lira ödül alacak. Böylece İBB, 2018'de yapılacak İstanbul Maratonu ve İstanbul Yarı Maratonu kapsamında 4 milyon 506 bin 920 lira dağıtmış olacak.