İstanbul Maratonu'na 125 bin kişi katılacak

Spor İstanbul Genel Müdürü Özbayraktar, 12 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek Vodafone 39. İstanbul Maratonu'nda 125 bin kişinin katılacağını söyledi.

Spor İstanbul Genel Müdürü İsmail Özbayraktar, 12 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek Vodafone 39. İstanbul Maratonu ile ilgili, maratona 86 elit atletin katılacağını belirterek, "Yaklaşık 25 bin çipli koşucumuz var. Onun haricinde yaklaşık 100 bin de halk koşusuna katılım bekliyoruz." ifadelerini kullandı.



Organizasyona az bir zaman kaldığını aktaran Özbayraktar, "İstanbul, dünyanın en güzel şehirlerinden bir tanesi. Türkiye'nin en önemli spor organizasyonunu gerçekleştireceğiz. Arkadaşlarımla gece gündüz hummalı bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Çok güzel ve İstanbul'a yakışır bir organizasyon olması için uğraşıyoruz. Heyecanımız dorukta." dedi.



"Çekişmeli, ciddi mücadelelerin olduğu ve inşallah rekorların da geldiği bir organizasyon olacak" diyen Özbayraktar, "Maratonun bitişi yine Sultanahmet Meydanı'nda olacak ama parkurda çok ufak bir revizyon yaptık." şeklinde konuştu.



