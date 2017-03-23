İstanbul Havacılık ve Uzay Gelecek Merkezi hizmete açıldı

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde kurulan İstanbul Havacılık ve Uzay Gelecek Merkezi (HUGEM), Yeşilköy'deki Havacılık Müzesi'nde faaliyete başladı.

Hava Harp Okulu Komutanlığı öncülüğünde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eğitim Müdürlüğü'nün destekleriyle hazırlanan HUGEM projesi, İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından destekleniyor.



Bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematiğe meraklı gençlerin yetiştirilmesine katkıda bulunmak, havacılık ve uzay alanlarında toplumsal farkındalık oluşturmak amaçlı kurulan HUGEM'de, Hezarfen Ahmed Çelebi'den günümüz modern havacılığına kadar önemli olaylar sergileniyor. NASA'dan takip edilen haberlerle salondaki dijital arşiv güncellenebiliyor. Merkezde, NASA ve ABD Hava Kuvvetleri arasında yapılan görüşmelerde gelecekteki işbirliği olanakları değerlendiriliyor.



HUGEM'in faaliyetleri çerçevesinde ilk ve orta öğretim ile lisede öğrenim gören 3 bin öğrencinin havacılık ve uzay odaklı atölye etkinlikleri ile bilim, teknoloji, mühendislik, sanat, matematik alanlarına teşvik edilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda, müze arşivindeki 20 bin eserin fotoğraflandığı, 30 bin fotoğraf ve 60 bin sayfa kitabın dijitalleştirildiği belirtildi.



Öte yandan, Havacılık Müzesi'ndeki çocuklara yönelik çalışmalar yürütüldüğü, öğretmenler aracılığıyla çocukların müze hakkında bilgi sahibi olmaları ve okullarda havacılık kulüplerinin kurulmasının hedeflendiği bildirildi.