İstanbul genç girişimcilerin buluşma noktası olacak

İBB Gençlik Meclisi bünyesinde Genç Girişimcilere yönelik Sosyal Girişimciliği Destekleme programı başlatılıyor.

Çalışmalarıyla gelişimlerine katkıda bulundukları gençleri geleceğe hazırlayan İBB Gençlik Meclisi uluslararası arenada ses getiren proje ve faaliyetlerine devam ediyor. 5. Döneminde 2 binin üzerinde faaliyete imza atarak 1 Milyon gence ulaşmayı başaran Türkiye ve dünyaya model olma yolunda hızla ilerleyen İBB Gençlik Meclisi Genç Girişimcilere akreditasyon ve mentörlük desteği sağlıyor.



GENÇLİK MECLİSİ GENÇ GİRİŞİMCİLERİ BEKLİYOR



İBB Gençlik Meclisi Sosyal İnovasyon Ofisi sosyal projesi olan tüm gençlere uluslararası akreditasyon ve mentörlük desteği sağlayacak.



2018 yılı itibariyle tam teşekküllü bir şekilde çalışmaya başlayacak olan Sosyal İnovasyon ofisinin yönetmelik ve Uluslararası süreçleri hazırlanıyor.







GENÇ GİRİŞİMCİLER ZİRVESİ İSTANBUL’DA YAPILACAK



ABD’de Birleşmiş Milletler İşbirliği toplantılarına katılan ve BM’de en etkin 10 gençten biri olan İBB Gençlik Meclisi Başkanı Samed Ağırbaş 2018 yılında Uluslararası Organizasyonların işbirliğinde Genç Girişimciler Zirvesi İstanbul'da yapılacağını açıkladı.



BM Dünya İnsani Zirvesi Gençlik Danışma Kurulu Başkanlığı görevini de yürüten ve BM’de ikili birçok görüşme gerçekleştiren Ağırbaş, Türkiye’nin son aylarda yaptığı Yenilenebilir Enerji yatırımlarından ve bu konuda İBB Gençlik Meclisi çatısı altında yapılan çalışmalardan bahsetti.







KADİR TOPBAŞ’A ÖZEL TEŞEKKÜR



Birleşmiş Milletler’de yer alan Gençlik Örgütü temsilcileri UNACLE Başkanı Dr.Kadir Topbaş'a Uluslararası Gençlik çalışmalarına vermiş olduğu destekten ötürü teşekkür etti.



Geçmiş yıllarda BM Genel Kurulu sırasında çeşitli gençlik örgütlerinin ve UN-HABİTAT'ın organizasyonu ile Kadir Topbaş'a Dünya Gençliğine Katkı Şilti taktim edilmişti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1997 yılında kendi imzası ve direktifiyle kurmuş olduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi, İstanbul’u yerel yönetimlerde dünya markası haline getiren belediyecilik anlayışına bağlı kalarak, İBB Başkanı Dr. Kadir Topbaş’ın talimatları doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. İBB Gençlik Meclisi, Samed Ağırbaş başkanlığındaki 5. Döneminde gençlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla faaliyetlerine devam ediyor.

İBB Gençlik Meclisi 15-25 yaş arası gençlere yönelik faaliyet ve çalışmalarda bulunuyor. İBB Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen eğitim programları ve etkinlikler ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. Meclis, 7/24 İstanbul gençliğine hizmet veriyor.