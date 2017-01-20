İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görev değişiklikleri

İstanbul Emniyet Müdürlüğünde 31 il emniyet müdür yardımcılığı, 41 şube ve 19 ilçe emniyet müdürlüğü için yeni görevlendirme gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görev değişiklikleri yapıldı.



Alınan bilgiye göre, 31 il emniyet müdür yardımcılığı, 41 şube ve 19 ilçe emniyet müdürlüğü için yeni görevlendirme gerçekleştirildi.



Atamaların, terfi, il dışı atamalar ve görülen lüzum üzerine yapılan değerlendirmeler sonucu gerçekleştiği bildirildi.