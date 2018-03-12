İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal: O projeyi açıkladı

5. Uluslararası CNR Kitap Fuarı’nda Necip Fazıl Kısakürek’in vefatının 35’inci yıldönümü sebebiyle hazırlanan “Bir Şiir/Bir Hayat-Çile” sergisini gezen Başkan Uysal gezi sonrasında sürpriz Necip Fazıl projesini açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İBB iştiraki Kültür A.Ş. sponsorluğunda NFK Kültür ve Araştırma Vakfı ile birlikte gerçekleştirilen Necip Fazıl Kısakürek “Bir Şiir/Bir Hayat-Çile” Sergisini İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ve üstadın torunları ve Kültür A.Ş yöneticileri ile birlikte gezdi.

Kitapseverlerin heyecanla beklediği 5. Uluslararası CNR Kitap Fuarı, CNR EXPO Yeşilköy’de bir kez daha kapılarını açtı. Aralarında yerli ve yabancı birçok yayınevi ile kurumun bulunduğu fuar 450 binin üzerinde ki kitabı okuyucusuyla buluşturuyor.

Kültür dünyasına yaptığı katkı ve kazandırdığı eserlerle adından sıkça bahsettiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş’de hem yayınları hem de sponsorluğunu yaptığı “Bir Şiir/Bir Hayat-Çile” Necip Fazıl Sergisi ziyaretçilerin büyük ilgisini çekiyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da CNR Kitap Fuarı ve “Bir Şiir/Bir Hayat-Çile” isimli sergiyi gezdi. Kitap fuarında stantları ziyaret ederek yayın evi çalışanlarıyla sohbet eden Başkan Uysal fuara gelen vatandaşlarla da sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

BAŞKAN SÜRPRİZ PROJEYİ AÇIKLADI

Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ’nin “Bir Şiir / Bir Hayat” adlı sergisini de gezen Başkan Uysal sergi gezisi sonrasında basın mensuplarına sürpriz Necip Fazıl projesini açıkladı.

Necip Fazıl’ı Gençlerimize Unutturmayalım

Necip Fazıl’ın son yüz yılda ülkemizin yetiştirdiği en önemli fikir insanlarının başında geldiğini kaydeden Başkan Uysal, “Şu anda yaşayan birçok insanın dünya görüşü, dünyaya bakışı ve fikirlerin oluşmasında kimin etkisi var desek herhalde en fazla etkisi olan isim Necip Fazıl olur.

Böyle olunca da biz de dedik ki Necip Fazıl’ı gençlerimize unutturmayalım. Gençlerimiz bu kültür insanlarını sadece kitaplarında değil o dönemde yaşadıklarıyla da birebir görsün. Hangi şartlarda mücadele verdiklerini bilsin. Bu müze ve sergimiz bu düşüncelerimizle ortaya çıktı” diye konuştu.

İstanbul’a Kalıcı Necip Fazıl Müzesi

Necip Fazıl gibi önemli bir isim için hazırladıkları bu projenin fuar süresiyle kısıtlı kalmasını istemediklerinin altını çizen Başkan Uysal açıklamasına şöyle devam etti: “Bu sergiyi İstanbul’da daimi olmasını istiyoruz.

Kısa zamanda İstanbul’a kazandıracağımız Necip Fazıl Kültür Evi, Necip Fazıl Müzesi -ismi ailesi nasıl isterse- için bu süreçte yine Necip Fazıl’ın ailesi ile birlikte çalışacağız.

Necip Fazıl’ın ailesi kendi imkânlarını ortaya koydular. Necip Fazıl gibi isimler kamuoyunun ortak değerleri. Bazen aileler bu ortak değerleri fazla sahipleniyorlar.

Ama görüyoruz ki Necip Fazıl’ın ailesi hukuken kendilerine ait olan bu hakkı herkesle paylaşmak istiyor. Kendilerine çok teşekkür ediyorum.

Bir Şiir/Bir Hayat-Çile” Necip Fazıl Sergisi, CNR EXPO 5. Hall Sergi Salonunda 18 Mart’a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Kaynak: haber7