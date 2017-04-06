İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı

İstanbul Boğazı'nda görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle gemi geçişleri çift yönlü olarak askıya alındı.

İstanbul Boğazı'nda görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle gemi geçişleri geçici olarak durduruldu.



İstanbul Liman Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, boğazda sis yüzünden görüşün düşmesi dolayısıyla saat 07.00'den itibaren gemi geçişleri çift yönlü olarak askıya alındı.



Yerel Deniz Trafik Rehberi'nin 21. maddesinde belirtilen fiziki imkanlara sahip olunamadığı için sadece genel anonslar yapılabiliyor.



Bu arada, Anadolu ve Avrupa yakalarının bazı kesimlerinde etkili olan sis, trafiği de olumsuz etkiledi.



Erken saatlerde yola çıkan sürücüler, görüş mesafesinin düşüklüğü nedeniyle farlarını yakarak seyahat edebildi.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Kontrol Merkezi de sosyal medya hesabından sürücülere, araç takip mesafelerini korumaları yönünde uyarıda bulundu.



Öte yandan sis nedeniyle İstanbul Boğazı'nda güzel görüntüler oluştu.