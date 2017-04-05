İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı

Boğazda sisin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle gemi geçişleri çift yönlü olarak askıya alındı.

İstanbul Boğazı'nda sisin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle gemi geçişleri geçici olarak durduruldu.



İstanbul Liman Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, boğazda pus ve sis yüzünden görüşün düşmesi dolayısıyla saat 02.10'dan itibaren gemi geçişleri çift yönlü olarak askıya alındı.



Yerel Deniz Trafik Rehberi'nin 21. maddesinde belirtilen fiziki imkanlara sahip olunamadığı için sadece genel anonslar yapılabildiği belirtildi.