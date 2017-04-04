İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı

Kısıtlı görüş nedeniyle boğazda gemi geçişleri çift yönlü olarak askıya alındı.

İstanbul Boğazı'nda kısıtlı görüş nedeniyle gemi geçişleri geçici olarak durduruldu.



İstanbul Liman Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, boğazda kısıtlı görüş dolayısıyla saat 01.00'den itibaren gemi geçişleri çift yönlü olarak askıya alındı.



Yerel Deniz Trafik Rehberi'nin 21. maddesinde belirtilen fiziki imkanlara sahip olunamadığından sadece genel anonslar yapılabildiği kaydedildi.