İstanbul Boğazı geçişlere kapatıldı

İstanbul Boğazı, kısıtlı görüş nedeniyle çift yönlü gemi geçişlerine kapatıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İstanbul Boğazında kısıtlı görüş nedeniyle gemi geçişlerinin gece çift yönlü askıya alındığı belirtildi.



Yerel Deniz Trafik Rehberi'nin 21'inci maddesinde belirtilen fiziki imkanlara sahip olunmadığından ancak genel anonsların yapılabildiği kaydedildi.



ŞEHİR HATLARI, SEFERLERİNİ İPTAL ETTİ



Şehir Hatlarından yapılan duyuruya göre, olumsuz hava koşulları sebebiyle Eminönü-Kadıköy, Beşiktaş-Kadıköy, Eminönü-Üsküdar vapur seferlerinin yapılamadığı belirtildi.



Öte yandan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü de İstanbul Boğazında kısıtlı görüş nedeniyle gemi geçişlerinin gece çift yönlü askıya alındığını duyurmuştu.



THY'NİN 277 UÇUŞU İPTAL EDİLDİ



Atatürk ve Sabiha Gökçen hava meydanlarında beklenen kar yağışı, buzlanma ve kuvvetli rüzgar sebebiyle THY, iç ve dış hat olmak üzere toplam 277 seferini iptal etti.



THY yetkilileri, yolcuların seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu www.thy.com adresinden veya 444 0 849 numaralı çağrı merkezimizden kontrol etmeleri gerektiğini kaydetti.



Bu arada Atatürk Havalimanında yoğun kar yağışı nedeniyle yaşanan bilet iptal ve otel desk kuyruklarının azaldığı ve birçok seferin normale döndüğü görüldü.