İstanbul Boğazı gemi geçişlerine açıldı

İstanbul Boğazı'nda kısıtlı görüş nedeniyle geçişe çift yönlü olarak kapatılan gemi trafiği, saat 18.00'de yeniden başladı.

İstanbul Boğazı'nda kısıtlı görüş nedeniyle geçişe çift yönlü olarak kapatılan gemi trafiği, saat 18.00'de yeniden başladı.



İstanbul Liman Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşün düşmesi nedeniyle saat 07.00'dan itibaren gemi geçişleri çift yönlü olarak askıya alınmıştı.



İstanbul Boğazı, saat 18.00 itibarıyla gemi geçişlerine yeniden açıldı.