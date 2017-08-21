İstanbul Beykoz'da hortum

Beykoz Riva'da hortum meydana geldi.

Riva'da, sabah saatlerinde sağanağın başlamasından bir süre sonra denizde hortum oluştuğu görüldü.



Sahile yakın bir alanda meydana gelen hortum, yaklaşık 5 dakika etkili oldu.



İSTANBUL BEYKOZ'DA HORTUM (VİDEO GALERİ)



Herhangi bir hasara yol açmayan hortumu gören bazı vatandaşlar tedirginlik yaşadı.



Riva'da cankurtaran olarak görev yapan Gökhan Kaşoğlu, hortumun bir anda meydana geldiğini belirterek, "Korktuk. Çok şükür kimseye bir şey olmadı."diye konuştu.



