İstanbul Arapça öğretiminde öne çıkıyor

Ortadoğu'daki bazı ülkelerde son yıllarda yaşanan krizler Arapça öğretiminde İstanbul'un öne çıkmasına yol açtı.

Ortadoğu'daki bazı ülkelerde son yıllarda yaşanan krizlerin ardından farklı alanlardaki uzmanların bu ülkelerden Türkiye'ye gelmesi ve Arapça öğrenmek isteyen Türk öğrencilerin de söz konusu ülkelere gidememesi, İstanbul'da Arapça eğitimine ivme kazandırdı.



"Arap Baharı" denilen halk hareketlerinin başladığı 2011'den önce her yıl Türkiye'den yaklaşık 30 bin öğrenci, Arapça öğrenmek amacıyla Arap ülkelerine gidiyordu. Ortadoğu'daki bazı ülkelerde yaşanan krizler sebebiyle bu ülkelere gidemeyen Türk öğrenciler, Arap uzmanlar sayesinde aynı eğitimi İstanbul'da almaya başladı.



İstanbul'da her geçen gün artan Arapça eğitim merkezlerinden İlham Vakfı bünyesinde hizmet veren Başakşehir Arap Dili ve İslami İlimler Akademisi'nin Mütevelli Heyeti Başkanı Yusuf Öztürk, Türkiye'nin son dönemde Arapça öğretiminde nasıl öne çıktığını anlattı.



"TÜRKİYE'NİN KÜLTÜRÜNDEN KOPMADAN ARAPÇA EĞİTİMİ"



Kendisinin Arapçayı Suriye'de öğrendiğini ancak 2011'den sonra bu ülkede eğitim alma imkanı kalmadığını aktaran Öztürk, bu süreçte Arapça eğitiminde tecrübeli uzmanların da Türkiye'ye gelmesiyle akademi kurma fikrinin oluştuğunu söyledi. Öztürk şunları kaydetti:



"Türkiye'den her yıl 30 bin öğrenci Arapça ve şer'i ilimler eğitimi için Arap ülkelerine gidiyordu. 2011'de malum olayların başlamasıyla bu kapı kapandı ve bizler Türkiye'de yaşayan insanlar olarak 'bu eksikliği gidermek için ne yapabiliriz' diye düşündük. Yurt dışındaki olaylardan dolayı Türkiye'ye yönelmiş üst seviyedeki akademisyenlerin bir araya geldiği akademik bir oluşum meydana getirdik."



Şu anda 200'ün üzerinde öğrencileri olduğunu ve bu sayının sürekli arttığını ifade eden Öztürk, "Burada 4 yıllık lisans programı, yüksek lisans ve doktora faaliyetlerini yürütüyoruz. Aslında yapmaya çalıştığımız, Türkiye'nin kültüründen kopmadan bir Arap ülkesindeymiş gibi bu eğitim hizmetini vermek." dedi.



Öztürk, akademide sadece Türklere eğitim vermediklerini 13 ülkeden öğrencileri olduğunu söyledi. "Yurt dışındaki bazı üniversitelerle iş ortaklıklarımız ve çalışmalarımız da oluyor. Örneğin bu sene Makedonya'daki bir üniversitenin öğrencilerine dil kursu verdik." diyen Öztürk, Suriye, Yemen, Filistin ve diğer Arap ülkelerinden tecrübeli öğretmenlerle çalıştıklarını dile getirdi.



YÖK'TEN DENKLİK ALMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR



Akademide eğitimlerini tamamlayan öğrencilere anlaşmalı oldukları Ürdün Yermuk Üniversitesi diplomasını verdiklerini aktaran Yusuf Öztürk, Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) denklik almaya çalıştıklarını ifade etti.



Başakşehir Arap Dili ve İslami İlimler Akademisi Başkanı İmaduddin Reşid de İlham Vakfı çatısı altındaki akademinin 2015-2016 eğitim öğretim yılında kurulduğunu ve 2018'in sonuna kadar YÖK'ten denklik almak istediklerini belirtti.



İstanbul'da kaliteli Arapça eğitimi veren kurumların açılmasının son derece faydalı olduğunu belirten Reşid, "Türkiye'de Arapça ihtiyacını karşılamak asıl hedefimiz. Yani Arapça eğitim hizmetini, daha önce Arapça eğitimi için yurt dışına gidenlerin ayağına getiriyoruz. Ayrıca ülkesinde eğitimini tamamlayamayan Arap ülkelerinden gelen öğrencilerin eğitimlerini tamamlamaları için imkan oluşturuyoruz." diye konuştu.



Arapça Hazırlık Bölümü Müdürü Arif Cuma da yoğun bir program uygulayarak Arapçayı hiç bilmeyen öğrencileri dahi kısa sürede anlama, konuşma ve yazmada iyi bir seviyeye getirmeye çalıştıklarını kaydetti.