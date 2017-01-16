İşsizlik Sigortası Fonu'nda 103 milyar lira birikti

İşsizlik Sigortası Fonu, uygulamanın başladığı Mart 2002'den geçen yılın aralık ayına kadar 103 milyar liralık büyüklüğe ulaştı.

İşsizlik Sigortası Fonu'nda, uygulamanın başladığı Mart 2002'den geçen yılın aralık ayına 103 milyar lira birikti. Bugüne kadar 5 milyon 123 bin 4 kişinin işsizlik ödeneği almaya hak kazandığı fonda, işsizlere toplam 14 milyar lira ödemede yapıldı.



Kendi isteği dışında işsiz kalan sigortalıların, işsiz kaldıkları dönemin belirli bir kısmında geçinebilmesini sağlamak için Mart 2002'de başlatılan işsizlik sigortası uygulaması kapsamında kurulan fona, geçen yıl aralık ayında işsizlik ödeneği almak için 140 bin 69 kişi başvurdu. Söz konusu ayda fondan 481 bin 573 kişiye toplam 371 milyon 680 bin 912 lira ödeme yapıldı.



Bu rakamlarla birlikte Mart 2002'den bugüne kadar fondan 5 milyon 123 bin 4 kişi işsizlik ödeneği almaya hak kazandı, işsizlere toplam 14 milyar lira ödeme yapıldı.



2014 yılında 81 milyar 393 milyon 90 bin 95 lira, 2015 yılında 93 bin 74 milyon 89 bin 892 liralık büyüklüğe ulaşan İşsizlik Sigortası Fonu'nda 2016 sonu itibariyle 103 milyar 202 milyon 412 bin 258 lira birikti.



Her yıl ortalama 10 milyar lira büyüyen İşsizlik Sigortası Fonu'nun, olağan işleyişiyle bu yıl sonunda 110 milyar lirayı aşması bekleniyor.



8 MİLYAR LİRA FAİZ GELİRİ ELDE EDİLDİ



Toplam gelirleri geçen yıl 22 milyar 273 milyon 479 bin 968 lira olan fonun toplam giderleri ise 12 milyar 145 milyon 157 bin 598 lira oldu. Giderlerin 6 milyar 468 milyon 746 bin 622 lirasını işbaşı eğitim programı dahil olmak üzere aktif işgücü programları oluşturdu.



Fona geçen yıl işçi ve işveren 9 milyar 930 milyon 191 bin 558 lira, devlet de 3 milyar 310 milyon 63 bin 853 lira katkı sağladı.



Geçen yıl 8 milyar 25 milyon 349 bin 898 lira faiz gelirinin elde edildiği fonun yüzde 90,30'u kuponlu tahvil, yüzde 8,63'ü mevduat, yüzde 1,07'si ise kuponsuz tahvil yatırım araçlarında değerlendiriliyor.



KİMLER, NASIL YARARLANIYOR?



İşsizlik Sigortası Fonu'nun gelirini, sigortalının prime esas aylık brüt kazancı üzerinden hesaplanan yüzde 2 işveren, yüzde 1 sigortalı kesintileri ve yüzde 1 devlet payı, bu primlerin değerlendirilmesinden elde edilen kazanç ve iratlar ile işverenlerden alınan gecikme zammı ve faizler oluşturuyor.



Bir kişinin İşsizlik Sigortası Fonu'ndan yararlanabilmesi için belli şartlar bulunuyor.



Öncelikle kişinin, kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalması, hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışması ve son 3 yıl içinde en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödemiş olması, ardından da hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde İŞKUR'a şahsen ya da elektronik ortamda başvurması gerekiyor.



Hizmet akdinin feshinden önceki son 3 yılda, 600 gün sigortalı çalışıp işsizlik sigortası primi ödeyenlere 180 gün, 900 gün sigortalı çalışıp işsizlik sigortası primi ödeyenlere 240 gün, bin 80 gün sigortalı çalışıp işsizlik sigortası primi ödeyenlere ise 300 gün süreyle işsizlik ödeneği veriliyor.