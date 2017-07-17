İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye'de işsizlik oranı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre 1,2 puanlık artışla yüzde 10,5 seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 463 bin kişi artarak 3 milyon 287 bin kişi oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisanda ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.



Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, nisanda geçen yılın aynı dönemine göre 463 bin kişi artarak, 3 milyon 287 bin kişiye ulaştı. Aynı dönemde işsizlik oranı 1,2 puan yükselerek yüzde 10,5 oldu.



İşsizlik oranı, nisanda bir önceki aya göre ise 1,2 puan geriledi. Söz konusu oran, martta yüzde 11,7 seviyesinde bulunuyordu.



Nisanda tarım dışı işsizlik, 1,4 puanlık artışla yüzde 12,4 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 3,8 puanlık artışla yüzde 19,8'e ulaştı. İşsizlik, 15-64 yaş grubunda ise 1,2 puanlık artışla yüzde 10,7 olarak gerçekleşti.