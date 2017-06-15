İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye'de işsizlik oranı, martta geçen yılın aynı ayına göre 1,6 puanlık artışla yüzde 11,7 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye'de işsizlik oranı, martta geçen yılın aynı dönemine göre 1,6 puan yükselerek yüzde 11,7'ye çıktı. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 619 bin kişi artarak 3 milyon 642 bin kişi oldu.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.



Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, martta geçen yılın aynı dönemine göre 619 bin kişi artarak, 3 milyon 642 bin kişiye ulaştı. Aynı dönemde işsizlik oranı 1,6 puan yükselerek yüzde 11,7 oldu.



İşsizlik oranı, martta bir önceki aya göre ise 0,9 puan geriledi. Söz konusu oran, şubatta yüzde 12,6 seviyesinde bulunuyordu.



Martta tarım dışı işsizlik, 1,8 puanlık artışla yüzde 13,7 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 4,4 puanlık artışla yüzde 21,4'e ulaştı. İşsizlik, 15-64 yaş grubunda ise 1,7 puanlık artışla yüzde 12 olarak gerçekleşti.



İSTİHDAM ORANI DEĞİŞİM GÖSTERMEDİ



İstihdam edilenlerin sayısı, martta geçen yılın aynı dönemine göre 496 bin kişi artarak 27 milyon 489 bin kişi, istihdam oranı değişim göstermeyerek yüzde 46,1 oldu.



Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 8 bin kişi azalırken tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 503 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 18,5'i tarım, yüzde 19,4'ü sanayi, yüzde 7,3'ü inşaat, yüzde 54,8'i ise hizmetler sektöründe yer aldı.



Martta geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,4, sanayi sektörünün payı 0,2 puan azalırken, inşaatın payı 0,2 puan, hizmet sektörünün payı ise 0,4 puan arttı.



İŞ GÜCÜNE KATILMA ORANI YÜKSELDİ



İş gücü, martta 2016'nın aynı dönemine göre 1 milyon 115 bin kişi artarak 31 milyon 131 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0,9 puan artarak yüzde 52,2 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre, erkeklerde iş gücüne katılma oranı 0,4 puanlık artışla yüzde 71,9'u, kadınlarda ise 1,3 puanlık artışla yüzde 32,9'u buldu.



Martta herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı da geçen yılın aynı dönemine göre 0,2 puan artarak yüzde 33,1 oldu.



MEVSİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAM



Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 115 bin kişi artarak 27 milyon 805 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı 0,1 puanlık artışla yüzde 46,6'ya çıktı. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 34 bin kişi azalarak 3 milyon 629 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0,2 puanlık azalışla yüzde 11,5 oldu.



Mevsim etkilerinden arındırılmış iş gücüne katılma oranı ise bir önceki döneme göre 0,1 puan artarak yüzde 52,7 olarak hesaplandı. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, tarım sektöründe 105 bin azalırken, sanayi sektöründe 95 bin, inşaat sektöründe 61 bin, hizmet sektöründe 64 bin kişi arttı.