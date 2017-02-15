Son Dakika!
15 Şubat 2017 10:03 | Son Güncelleme: 15 Şubat 2017 10:30

İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye'de işsizlik oranı, 2016 yılı kasım ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,6 puan artarak yüzde 12,1 seviyesinde gerçekleşti.

İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı kasım ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, kasımda bir önceki yılın aynı dönemine göre 590 bin kişi artarak, 3 milyon 715 bin kişiye ulaştı. Aynı dönemde işsizlik oranı 1,6 puan artarak yüzde 12,1 seviyesinde gerçekleşti.

İşsizlik oranı, kasımda bir önceki aya göre de 0,3 puan arttı. Söz konusu oran, ekimde yüzde 11,8 seviyesinde bulunuyordu.

Kasımda tarım dışı işsizlik, 1,9 puanlık artışla yüzde 14,3 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 3,5 puanlık artışla yüzde 22,6 olarak gerçekleşti. İşsizlik, 15-64 yaş grubunda 1,6 puanlık artışla yüzde 12,3 oldu.

TÜİK'in verilerine göre 2010-2016 döneminde aylar ve yıllar itibarıyla mevsim etkilerinden arındırılmamış işsizlik oranları şöyle:

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Ocak 13,6 11,1 9,3 9,7 10,3 11,3 11,1
Şubat 13,5 10,7 9,6 9,7 10,2 11,2 10,9
Mart 12,8 10,1 9,1 9,4 9,7 10,6 10,1
Nisan 11,3 9,3 8,2 8,7 9 9,6 9,3
Mayıs 10,3 8,9 7,6 8,2 8,8 9,3 9,4
Haziran 9,9 8,7 7,3 8,1 9,1 9,6 10,2
Temmuz 9,9 8,6 7,6 8,6 9,8 9,8 10,7
Ağustos 10,6 8,5 8 9 10,1 10,1 11,3
Eylül 10,6 8,2 8,3 9,2 10,5 10,3 11,3
Ekim 10,5 8,4 8,3 9,1 10,4 10,5 11,8
Kasım 10,2 8,4 8,6 9,3 10,7 10,5 12,1
Aralık 10,6 9 9,3 9,6 10,9 10,8
Yıllık 11,1 9,1 8,4 9 9,9 10,3

Etiketler: 2016 kasımişsizlik rakamları


0Yorum Yap